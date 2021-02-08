لقطة لمحرز وصلاح تثير مواقع التواصل الاجتماعي

2021/02/08 | 00:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب نادي مانشستر سيتي، رياض محرز وهو يواسي محمد صلاح نجم ليفربول، بعد نهاية المباراة التي جمعت بينهما برسم الدوري الممتاز والتي انتهت، الأحد، بفوز مانشتر سيتي على ليفربول بـ 4-واحد.

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