2021/02/08 | 00:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت بلدية النجف الأشرف ،الاحد، تخصيص اراضي للعتبة العلوية و بالمجان خدمة لتوسعة المرقد الشريف ولأنشاء خدمات عامة للزائرين وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (142) لسنة (2013).وقالت البلدية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، اننا “نستمد قوتنا من عدالة الامام علي (عليه السلام ) ولنا كل الشرف ان نكون خدام لزائريه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلدية النجف تعلن تخصيص قطع اراض للعتبة العلوية بالمجان المركز الخبري الوطني.

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