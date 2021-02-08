بايدن في أول مواجهة مع شرط خامنئي: لن نرفع العقوبات قبل احترام الالتزامات النووية

2021/02/08 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬طهران‭ -‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬بثت‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يرفع‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬ما‭ ‬دامت‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬التزاماتها‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭.‬وهو‭ ‬اول‭ ‬تحد‭ ‬كبير‭ ‬يفجره‭ ‬بايدن‭ ‬عقب‭ ‬اعلان‭ ‬المرشد‭ ‬الايراني‭ ‬الاعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬لن‭ ‬ترجع‭ ‬الى‭ ‬التزاماتها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رفع‭ […]

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