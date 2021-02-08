لماذا يبقى هذا الملف معلّقاً؟

2021/02/08 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بالرغم من أنّها مسألة غير متداولة في الاحاديث العلنية لكلا الطرفين في بغداد وأربيل ، إلاّ أنّ حسم الملفات الكبيرة للخلافات القائمة منذ العام ٢٠٠٣ ولغاية اليوم لن يتم في عهد الفترة الوجيزة المتبقية للحكومة الحالية مهما كانت النيات ايجابية وحسنة.هذا من جهة ، ومن جهة أهم وأكبر لن تحل مشاكل […]

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