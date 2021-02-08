عبدالله الثاني يتصدر إحياء الذكرى 22 لرحيل الحسين

2021/02/08 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬عمان‭ -‬الزمان‭ ‬ زار‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني،‭ ‬ترافقه‭ ‬الملكة‭ ‬رانيا‭ ‬العبدالله،‭ ‬ضريح‭ ‬الملك‭ ‬الراحل‭ ‬الحسين‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬،‭ ‬باني‭ ‬الاردن‭ ‬الحديث‭ ‬،‭ ‬لمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬لرحيله،‭ ‬التي‭ ‬صادفت‭ ‬امس‭ ‬الأحد،‭ ‬وقاما‭ ‬بقراءة‭ ‬الفاتحة‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬الطاهرة،‭ ‬ووضعا‭ ‬إكليلاً‭ ‬من‭ ‬الزهور‭ ‬على‭ ‬الضريح‭.‬ وحيّت‭ ‬الملك‭ ‬،‭ ‬لدى‭ ‬وصوله،‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬حرس‭ ‬الشرف،‭ ‬وعزف‭ ‬الصداحون‭ […]

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