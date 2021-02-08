الفساد في عقارات الدولة

2021/02/08 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش في هذه الحلقة ملف عقارات الدولة ومايشوبها من فساد في بيع وإيجار العقارات وتحويلها باسماء الأحزاب السياسية وشخصيات متنفذة في العراق

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