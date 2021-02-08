2021/02/08 | 01:29 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتقى برشلونة الى وصافة الدوري الاسباني عقب فوزه على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة (3-2) في اللقاء الذي احتضنه ملعب بينتو فالميرين لصالح الجولة 22 من الدوري الاسباني الممتاز.

برشلونة وصل الى النقطة 43 بفضل ليونيل ميسي (59)، فرانسيسكو ترينكاو (86) الذين تمكنا من تسجيل اهداف برشلونة في حين سجل فيكتور رويز (68) هدفاً في مرماه لصالح برشلونة واخر لفريقه في الدقيقة (75).

وخسر بيتيس نقاط المباراة ليتجمد رصيده عنده النقطة 30 في المركز السابع بالرغم من افتتاح بورخا ايغليسياس التسجيل اولاً لفريقه في مرمى برشلونة.

وحصل ليونيل ميسي على افضل لاعب في المباراة بالرغم من مشاركته كبديل في شوط المباراة الثاني عند الدقيقة (57) بدلاً لريكي بويغ.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة ينجو من فخ بيتيس ويبلغ وصافة الليغا 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة ينجو من فخ بيتيس ويبلغ وصافة الليغا) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة ينجو من فخ بيتيس ويبلغ وصافة الليغا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).