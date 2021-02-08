حصيلة إصابات كورونا في البرازيل تتخطى 9.5 مليون حالة

2021/02/08 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البرازيل، الأحد، أكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة و522 وفاة، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة البرازيلية.

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