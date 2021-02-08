صحف الاثنين تتابع تطورات المباحثات بين بغداد واقليم كردستان بشأن الموازنة .. واسباب تأخر اقرار قانون شركة النفط الوطنية

2021/02/08 | 01:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثامن من شباط ، تطورات المباحثات بين بغداد واقليم كردستان بشأن الموازنة ،و اسباب تأخر اقرار قانون شركة النفط الوطنية ، وقضايا اخرى سياسية وامنية واقتصادية مختلفة .صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ذكرت ان هناك زيارة مرتقبة لوفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد خلال الاسبوع الحالي، من اجل التوصل الى حلول بشأن الخلافات العالقة .وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في تصريح للصحيفة :" ان الكرة الآن اصبحت في ملعب بغداد لوضع حلول جذرية للخلافات العالقة بين الاقليم والمركز"، مبينا :" ان هناك فريقين في بغداد، الاول يرى ضرورة ان يسلم الاقليم 250 الف برميل نفط كمادة، وضمن هذا الفريق هناك توجه بتسليمها نقدا وليس مادة نفطية، اما الفريق الثاني فيذهب ابعد من ذلك، فهو يطالب بتسليم الملف النفطي كاملا الى الحكومة الاتحادية، وهذا ما يرفضه الاقليم جملة وتفصيلا ".واضاف:" ان الحكومة الاتحادية تتعامل مع حكومة الاقليم وكأنها غير قادرة على ادارة مواردها"، لافتا الى: "ان هناك زيارة لوفد اقليم كردستان خلال الاسبوع الحالي لاكمال المفاوضات بشأن الموازنة " .فيما نقلت / الزوراء / عن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر :" ان المفاوضات الحالية بين بغداد واربيل صعبة وفي مرحلة حساسة ومعقدة لانها تحصل قبل اجراء الانتخابات المقبلة، بالاضافة الى وجود تدخلات اقليمية اثرت بشكل سلبي على سير المفاوضات ".واضاف:" ان تدخل السلطة التشريعية في بعض مهام السلطة التنفيذية ادى ايضا الى تعقيد المشاكل".اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت مشروع قانون شركة النفط الوطنية واسباب تأخر التصويت عليه .واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول رئيس لجنة الطاقة والنفط النيابية هيبت الحلبوسي :" ان عدم التصويت على مشروع قانون شركة النفط الوطنية يعود الى عدم اكتمال النصاب في الجلسة التي عقدت في 27 من شهر كانون الثاني الماضي"، مشيراً الى :" ان القانون الذي اقر عام 2017 جوبه باعتراض المحكمة الاتحادية".وقال الحلبوسي حسب / الزمان / :" ان اللجنة استكملت التعديلات على الفقرات التي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية"، متوقعاً التصويت على تعديل قانون الشركة الوطنية وتأسيس تلك الشركة في اقرب جلسة للبرلمان .واوضح رئيس لجنة الطاقة والنفط :" ان تأسيس الشركة التي ستضم اغلب الشركات النفطية الانتاجية ، نفط البصرة و نفط ذي قار و نفط الشمال و نفط ميسان و نفط الوسط وكذلك شركة الحفر واجزاء من بعض المديريات العامة داخل الوزارة ، سيخفف العبء عن الوزارة بنحو 80 بالمئة وسيقتصر عملها على رسم السياسات النفطية وفق ما تبقى لها من شركة توزيع المنتوجات النفطية والغاز وشركة سومو ".وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح الجديد / تدهور الاوضاع الامنية في قضاء سنجار عقب التهديدات التي اطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بان قوات بلاده ستنفذ عمليات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية في المنطقة .وقالت الصحيفة :" عقب فشل حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في تطبيق بنود وفقرات الاتفاق الذي وقعتاه لتطبيع الاوضاع في قضاء سنجار، ناشدت مئات العوائل العائدة الى القضاء حكومة الاقليم السماح لها بالعودة الى مخيمات النازحين في محافظة دهوك، وذلك عقب تدهور الاوضاع الامنية داخل القضاء بعد التهديدات التي اطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ".واضافت / الصباح الجديد / :" ان نحو 200 عائلة ايزيدية عادت حديثاً الى سنجار ، قدمت طلباً الى وزارة الداخلية في حكومة الاقليم، للسماح لها بالعودة الى المخيمات وفقاً لاحصائية كشفت عنها دائرة الهجرة والمهجرين العراقية فرع دهوك، وذلك عقب تهديدات اردوغان ".واوضح اسكندر محمد امين، مدير فرع دهوك لدائرة الهجرة والمهجرين العراقية، حسب الصحيفة :" ان مئات الاشخاص قدموا طلبات خاصة بالعودة الى المخيمات بعد التهديدات التركية ".فيما نقلتالصحيفة قول قائمقام قضاء سنجار محما خليل:" رغم مرور اربعة اشهر على اتفاق سنجار بين بغداد واربيل ، الا انه لحد اللحظة لا يوجد اي انسحاب فعلي وحقيقي لحزب العمال الكردستاني من سنجار ".وبيّن :" ان ما حصل هو انسحاب شكلي واعلامي فقط من بعض المقرات، وان المقاتلين ما زالوا موجودين، عديداً وتسليحاً داخل المدينة "./ انتهى

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