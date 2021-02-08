فــرانــز بــارتــل .. الاســتــثــنـــائـــي فــي الأدب - أحمد الخميسي

2021/02/08 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي ثمت مدرسة صحفية عريقة تقول لا تكتب عن كلب عقر شخصا، اكتب لو أن شخصا عقر كلبا.



والقصد ألا تتناول ما هو مألوف واعتيادي لكن ابحث عن الاستثنائي، النادر، الغريب.



قد يكون ذلك مفهوما في الصحافة المرتبطة بضرورات التوزيع لكن الأمر يختلف تماما في الأدب والفن.



تطرح ذلك السؤال المجموعة القصصية " حانة العادات" تأليف الكاتب الفرنسي فرانز بارتل ترجمة عادل أسعد الميري، وهو سؤال مهم نظرا لأن الكثيرين من الكتاب الش ......





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