2021/02/08 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار تستمد قصة تسفير أحداثها من حملة التهجير القسري الذي اقترفته العصابات الصدامية عام 1980 بحق الكرد الفيليين الذين يشكلون شريحة اساسية في نسيج المجتمع العراقي في الوسط والجنوب وتمتد مناطقهم من كركوك الى خانقين - جبال حمرين - نزولا الى البصرة وغربا حتى شواطئ نهر الفرات ،يعيشون في المدن الكبيرة مثل الكوت والحي والنعمانية والعمارة والحلة وكربلاء والديوانية والناصرية والبصرة والعاصمة بغداد وديالى وفي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوار مثمر حول التهجير القسري - مؤيد عبد الستار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوار مثمر حول التهجير القسري - مؤيد عبد الستار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).