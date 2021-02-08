الوفاء كلّ الوفاء للشّهداء /الذكرى السّنويّة الثامنة لاستشهاد شكري بلعيد - الطايع الهراغي

#الطايع_الهراغي " أنـا إن سقطت فخذ مكانـي يا رفيقي في الكفاح وانظــر إلـى شفتـيّ أطبقتـا علـى هــوج الرّيـاح أنا لم أمت ، أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح " -- معيــن بسيســو--ذات صباح من يوم فرح غائم حزين استفاقت تونس الثّائرة على حدث جلل : اغتيال السّياسي اليساريّ شكري بلعيد في أرذل عمليّة تشويه للثورة التّونسيّة .
لنا الوفاء ولنا الدّليل ، ولهم ما شاؤوا من غريب التّفاصيل ، حكايا به ......
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