الكاظمي: تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الثروة

2021/02/08 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخراً بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة، منوهاً إلى ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، اجتماعاً مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة الاتحادية 2021 ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها، وحضر الاجتماع الذي عقد في مبنى البرلمان وزراء المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء.

وأكد الكاظمي خلال الاجتماع، أن «الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيراً من مشكلات الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود».

وأشار الى «أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخراً بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان»، مشدداً على «ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي».

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