2021/02/08 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احمد عبد ربه

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، في لقائه مع نخبة من حملة الشهادات العليا العاملين في المؤسسات التربوية في بغداد وبقية المحافظات، إلى مساواة حملة الشهادات العليا في وزارة التربية مع نظرائهم في وزارة التعليم العالي.



وقال الكعبي: إن هذه الشريحة يقع على عاتقها العديد من المهام العلمية وهنا يجب مراعاة مساواتهم بأقرانهم العاملين في قطاع التعليم، حسب المادة 27 أولا من قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن الكعبي يدعو لمساواة حملة الشهادات العليا في وزارة التربية مع التعليم) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن الكعبي يدعو لمساواة حملة الشهادات العليا في وزارة التربية مع التعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).