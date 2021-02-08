البرازيل تسجل 522 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/02/08 | 02:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 26845 إصابة و522 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26845، ليصل العدد الإجمالي إلى 9524640 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 522 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 231534 شخصا.

ومن الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل تراجعا كبيرا في عطلة نهاية الأسبوع وأيام الاثنين لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: RT

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