هايتي تعلن

2021/02/08 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات هايتي، الأحد، إحباط "محاولة انقلاب" ضدّ الرئيس، جوفينيل موييز ،المطعون في شرعيّته، والذي أكّد نجاته من محاولة اغتيال.

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