هزة أرضية تضرب وسط تركيا

2021/02/08 | 03:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت شمال شرق مدينة قيصري وسط تركيا.

وأوضح المركز في تغريدة له عبر "تويتر"، أن الهزة وقعت على عمق 17 كيلومترا.

وأشار إلى أن الهزة وقعت عند دائرة عرض (39.11 شمالا) وخط طول (36.07 شرقا).

وفي السادس من شباط الحالي، ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل منطقة قره بورون بولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن الزلزال وقع في بحر إيجه، على عمق بلغ 7.08 كيلومتر تحت سطح الأرض.

المصدر: RT

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