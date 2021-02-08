2021/02/08 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، الدبلوماسي ورجل السياسة البارز، جورج شولتز، ووصفه بـ "الأسطورة"، بالأخص وأنه "ساهم في تحقيق أعظم إنجاز جيوسياسي في عصره: نهاية سلمية للحرب الباردة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كان أسطورة".. الخارجية الأميركية تنعى "بطل الدبلوماسية" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كان أسطورة".. الخارجية الأميركية تنعى "بطل الدبلوماسية" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).