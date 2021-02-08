إدارة بايدن تسعى لإحياء آمال حل سلمي للصراع اليمني

2021/02/08 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقة الحرة الليلة تناقش أبرز الملفات الإقليمية والعالمية ومنها أزمة اليمن وقضية سد النهضة

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