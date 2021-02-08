بانتظار التأكيد.. جنوب أفريقيا تعلّق حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا وتوضح السبب

2021/02/08 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جنوب إفريقيا الأحد، تعليق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا التي كان مقررا أن تبدأ خلال أيام قليلة، بعدما أظهرت دراسة "محدودية" فاعلية لقاح أسترازينيكا في الوقاية من العوارض الخفيفة والمتوسطة للمتحور المحلي من الوباء.

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