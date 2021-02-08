الموازنة تسلك طريقها مجددا إلى الحكومة

2021/02/08 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، تسليم الحكومة مشروع الموازنة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، إن «اللجنة سلمت الحكومة نسخة الموازنة بعد التعديل لدراستها قبل التصويت عليها».

من جهتها أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية سهام العقيلي أنه «تم تخصيص أكثر ٤٠٠ مليار دينار للمحاضرين والكوادر الساندة في وزارة التربية».

وشهد مجلس النواب، مناقشات حول مسودة قانون موازنة ٢٠٢١، من قبل اللجنة المالية النيابية بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه أن «اللجنة المالية تناقش مسودة قانون موازنة ٢٠٢١ بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء كل من المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء».

وأبرز ما تضمنه القانون، والتعديلات التي أجريت عليه، ما يلي:

-اخضاع الرئاسات وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمديرين العامين، ومن بدرجتهم وجميع الموظفين في الرئاسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لأحكام الأمر رقم 49 لسنة 2004 وتعليمات رقم 1 لسنة 2007 استنادا لأحكام الفقرة 4 من المادة 61 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982.

-تلغى جميع القرارات الصادرة سابقا من مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض رواتب ومخصصات موظفي الدولة ويودع المبلغ ایرادا نهائيا.

-تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر لمن يشغل منصب معاون مدير عام صعودا .

- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وديوان الرقابة المالية الاتحادي أخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقاضيه أكثر من راتب او تجاوزه على شبكة الحماية الاجتماعية.

-على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في التشكيلات الممولة مركزية أو ذاتيا وأجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة .

-على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ايقاف النفقات الحكومية المعدة ماجد المؤتمرات والنشرات والضيافة في جميع التشكيلات الممولة مركزيا او ذاتيا.

- استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة عشرين من المائة، وتقيد ايراداتها ایرادا نهائية للخزينة العامة، ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 على أن يكون التحاسب الضريبي في (الهيأة العامة للضرائب الاتحادية / قسم كبار المكلفين) حصرا.

-تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (36) لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية صعودا.

- يفرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000) دينار (خمسة وعشرون ألف دينار) للشخص الواحد عن (السفر الخارجي ) في جميع المطارات العراقية وتقيد إيرادا للخزينة العامة.

- على وزارة المالية اصدار طابع ضريبي بمعايير و مواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة (100%) والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (200%)، على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات، لتجبي من مستوردي.

- فرض ضريبية بنسبة (25%) على الوقود المستورد والذي يباع للسيارات .

- يخصص 1% واحد من المائة من الإيرادات الضريبية الى الهيأة العامة للضرائب

- 25% خمسة وعشرون من المائة منها حوافز الى موظفي الهيأة شهريا على اساس النسبة المئوية للإيرادات المستحصلة من الفروع الضريبية ومركز الهيأة.

- 75% خمسة وسبعون من المائة منها لتأهيل البنى التحتية للهيأة .

- يفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداد 1500000 مليون وخمسمائة الف دينار سنويا عن كل عامل تجبى من قبل دائرة الاقامة وزارة الداخلية لصالح المصرف الصناعي والمصرف الزراعي مناصفة على أن تخصص للمشاريع الاستثمارية.

وبحسب التسريبات، فإن اللجنة المالية النيابية قدمت أربعة مقترحات ضمن المادة 16 من موازنة 2021.

وجاء المقترحات على النحو التالي، أولا مراعاة أحكام المادة 54 من هذا القانون، والتي تطالب وزارات الكهرباء والاتصالات والاعمار والاسكان والبلديات والمحافظات وأمانة بغداد بجباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب المعامل والمصانع الجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية.

وبحسب المقترحات، فإن وزارة المالية عليها استقطاع مبالغ الجباية من الموازنة الجارية للجهات المذكورة ولا تروج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية.

اما النقطة الثانية في المقترحات، نصت على أن تكون جباية أجور الماء والمجاري لأمانة بغداد والبلديات والمحافظات بالحد الأدنى 250 دينارا للمتر المكعب الواحد، تتصاعد طرديا وفقا لفئات الاستهلاك ونسبها المعتمدة من قبل تلك الدوائر، على ان تكون كل الجباية شهرية».

وثالثا، على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الالكترونية أو أتمتة الإجراءات لاستحصال الضرائب والرسوم كافة الخاصة بها عن طريق القطاع العام أو الخاص أو المشاركة بينهما. وبخصوص النقطة الرابعة، فهي تطالب وزارة الكهرباء بتزويد الاحياء السكنية التي لا توجد فيها شبكة توزيع طاقة كهربائية بشبكة ارضية مع نصب عدادات ذكية مسبقة الدفع وبدون ان تتحمل الوزارة اي تبعات مالية، على ان يتم تسديد مستحقات كلف التنفيذ من خلال الجباية وبموجب اتفاقات بين الوزارة والشركة المنفذة».

وبحسب المقترحات، تمنح وزارة الكهرباء صلاحية تغيير شبكات التوزيع الهوائية إلى شبكات ارضية مع نصب عدادات ذكية او مسبقة الدفع ولكل المستهلكين على ان يتم دفع المستحقات الشركات المنفذة لذلك وفق ما تراه مناسبا.

وعلى وزارة الكهرباء الزام الشركات المنفذة للمجمعات السكنية الاستثمارية بنصب عدادات ذكية أو سابقة الدفع للوحدات السكنية في تلك المجمعات وتتم ادارة الجباية من قبل نفس الشركة المنفذة أو شركة اخرى في حال اعتذار المنفذ عن العمل.

كما تشترط المقترحات على وزارة الكهرباء الجباية من جميع الوحدات السكنية والمستهلكين داخل وخارج التصميم الاساسي للمدن وتزويدها بعدادات ذكية أو سابقة الدفع.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروات بين مناطق العراق كافة. وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن «رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود». كما أشار الكاظمي بحسب البيان، إلى «أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان».

وأكد على ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي، وفقا للبيان.

وتابع البيان، «ونبّه الكاظمي، على ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه».

وبيّن الكاظمي أن البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية، وفقا للبيان. وأشار البيان أنه «وتم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، وبروح الفريق الواحد، سعيا الى النهوض بالمسؤولية التأريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية».

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