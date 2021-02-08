محافظ البصرة يبارك لصحفيي المحافظة عرسهم الانتخابي

2021/02/08 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بارك محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني للأسرة الصحفية البصرية ممارستهم الديمقراطية بإقامة عرسهم الإنتخابي الخاص بفرع البصرة.

وقال العيداني في تصريح للمركز الإعلامي لديوان محافظة البصرة ان الصحافة البصرية لها دور كبير في إظهار الحقائق، رغم بعض الدخلاء الذين يحاولون تشويه الوجه الحقيقي للسلطة الرابعة.

وأضاف محافظ البصرة انه وعلى الرغم من وجود قائمتين إلا أن الصحفيين اختاروا أسماء مشتركة لتشكيل الهيئة الإدارية للنقابة.

ويذكر ان الانتخابات التي جرت في مبنى الحكومة المحلية، بحضور محافظ البصرة وعدد من القيادات الأمنية ومسؤولي المحافظة أسفرت عن فوز صادق العلي بمنصب رئيس فرع البصرة بحصوله على 62 صوت مقابل 52 صوت للرئيس السابق عباس الفياض.

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