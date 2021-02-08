مأدبة حضرها رئيس الحكومة تثير زوبعة انتقادات في اليونان

2021/02/08 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلّلت الحكومة اليونانية، الأحد، من أهميّة الانتقادات التي وجهت لرئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد أن تم تصويره "مستمتعا" بالغذاء مع نحو 30 شخصا في جزيرة نائية رغم حظر التجمعات.

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