رصد أوّل إصابات بسلالتي كورونا البرازيليّة والجنوب أفريقية في أكبر مدن كندا

2021/02/08 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصِدت أوّل إصابتين في تورنتو بالنسخة المتحوّرة البرازيليّة والجنوب أفريقية من فيروس كورونا، وفق ما أعلنت، الأحد، السلطات الصحّية في أكبر مدينة في كندا.

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