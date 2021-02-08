2021/02/08 | 07:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يقترب المصرف الزراعي التعاوني من اطلاق القروض الخاصة بتشجيع المشاريع الزراعية وفق مبادرة البنك المركزي، بينما اكد المصرف اسهامه بمنح القروض التجارية والصناعية الساندة للقطاع الزراعي.

وقال مدير المصرف رشاد خضير وحيد ’’لصحيفة الصباح’’: ان ’’المصرف يعمل حاليا وفق التوجهات الحكومية الخاصة بدعم القطاع الزراعي وتشجيع الصناعة الساندة’’، موضحا ان ’’الايام القليلة المقبلة ستشهد اطلاق القروض من خلال مبادرة البنك المركزي الداعمة للفلاحين والمزارعين وبواقع 250 مليار دينار وبنسبة فائدة 4 بالمئة’’.

واضاف ان ’’هذا المبلغ سيشجع المستفيدين على انشاء مشاريع زراعية جديدة تسهم بتفعيل الانتاج الوطني’’، مشيرا الى ان ’’المصرف مستمر بمنح قروض زراعية اخرى تستهدف ايضا فئات المزارعين والفلاحين والمستثمرين سواء كانوا افرادا او شركات وتكون مساهمة المصرف بنسبة 80 بالمئة من كلفة المشروع’’.

وتابع، ان ’’المصرف عمد مؤخرا الى تخفيض نسبة الفائدة لهذه القروض بعد ان كانت قصيرة ولغاية عام واحد 8 بالمئة اضحت الان 5 بالمئة وصولا الى فائدة القروض الطويلة لفترة استرداد اكثر من 5 سنوات والتي كانت هي الاخرى 8 بالمئة وانخفضت الان لتصل الى 7 بالمئة’’.

واوضح وحيد ان ’’مبالغ القروض للمزارعين والفلاحين التي يمنحها المصرف تتراوح بين 50 الى 150 مليون دينار، اذ تتطلب قيام المزارع بتقديم عقد الارض الزراعية او سند الملكية ونوع المشروع الراغب بانشائه سواء كانت هذه المشاريع موسمية او بيوتا بلاستيكية او انشاء بستان او مزارع دواجن او بحيرات وغيرها لايطلب منه جدوى اقتصادية وضمانات محددة اضافة الى كفالة موظفين’’.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق قروض زراعية بفوائد منخفضة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق قروض زراعية بفوائد منخفضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).