المفوضية: نراقب مصادر تمويل الحملات الانتخابيّة للأحزاب

2021/02/08 | 07:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انها تراقب مصادر تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبينةً ان نقل الناخبين يجري وفق الدائرة الواحدة.المتحدث الرسمي باسم المفوضية جمانة الغلاي، قالت لـ«الصباح»: ان "المفوضية تطبق القانون بخصوص تنظيم الحملات الانتخابية للاحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة ومراقبة مصادر تمويلها، التزاماً بتنفيذ قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 والذي تحوله المفوضية الى انظمة وتعليمات تخص هذا الموضوع".

واضافت، ان "المفوضية وضمن اجراءات التحديث لسجل الناخبين اكدت ان عمليات النقل يجب ان تكون ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة، الا ان البعض لا يعلم انه لربما هناك خط فاصل بين منطقتين، فيتصور ان هناك منعا في حال رفض طلبه بالنقل".

واشارت الى ان "منطقة الناخب قد تكون دائرة انتخابية والاخرى التي يريد الانتقال لها قد تكون دائرة انتخابية اخرى رغم انهما متجاورتان، وبالتالي فان انظمة وتعليمات المفوضية وفق القانون الجديد للانتخابات لا تسمح بان يكون هناك انتقال من دائرة الى اخرى او من محافظة الى اخرى، بينما يسمح بان يكون الانتقال داخل الدائرة الانتخابية الواحدة فقط".

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