رئيسي يزور العراق اليوم لتطوير العلاقات القضائية بين البلدين

2021/02/08 | 07:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد الاحد بيانا حول زيارة رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي الى العراق....

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