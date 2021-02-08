بكين تحتجز صحفية أسترالية بمزاعم

2021/02/08 | 08:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كانبيرا الإثنين أنّ مذيعة أستراليّة تعمل في قناة "سي جي تي إن" الصينيّة الناطقة بالإنكليزيّة قد اعتُقِلت رسميًا ووُجّهت إليها تهمة "إفشاء أسرار دولة في الخارج"، وذلك بعد ستّة اشهر على احتجازها.

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