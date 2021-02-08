برشلونة يحقق فوزاً مثيراً على بيتيس في الليغا

2021/02/08 | 08:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

حقق برشلونة انتصارًا صعبًا بثلاثة اهداف لهدفين على مضيفه ريال بيتيس، في إطار منافسات الجولة 22 من الليجا.

وسجل لبرشلونة كل من، ليونيل ميسي في الدقيقة 59، وفيكتور رويز، مدافع بيتيس بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 68، وترينكاو في الدقيقة 87، بينما أحرز لريال بيتيس، بورخا إيجليسياس في الدقيقة 38، وفيكتور رويز في الدقيقة 75.

وبهذا الانتصار، رفع البلوجرانا رصيده إلى 43 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد ريال بيتيس عند 30 نقطة، في المركز السابع.



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