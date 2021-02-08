توجه عراقي نحو القطاع الزراعي.. 250 مليار بفوائد ومدة تسديد “مغرية” إلى الفلاحين والمستثمرين

2021/02/08 | 08:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف المصرف الزراعي التعاوني، عن تحركات وتفاصيل لتشجيع والنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد، من خلال اطلاق قروض للفلاحين والمستثمرين في هذا المجال.

وقـــال مــديــر المــصــرف رشــاد خـضـيـر في تصريح للصحيفة الرسمية إن “المـصـرف يـعـمـل حـالـيـا وفــق الـتـوجـهـات الـحـكـومـيـة الـخـاصـة بـدعـم الـقـطـاع الـزراعـي وتشجيع الصناعة الساندة”، موضحا أن “الايام القليلة المقبلة ستشهد اطلاق القروض من خلال مـبـادرة الـبـنـك المـركـزي الـداعـمـة للفلاحين والمـــزارعـــين وبــواقــع 250 مــلــيــار ديــنــار وبنسبة فائدة 4 بالمئة”.

وأضـاف أن “هذا المـبـلـغ سيشجع المستفيدين عـلـى انـشـاء مـشـاريـع زراعــيــة جـديـدة تـسـهـم بتفعيل الانـتـاج الـوطـنـي”، مـشـيـراً إلــى أن “المـصـرف مـسـتـمـر بـمـنـح قــــروض زراعـــيـــة اخــرى تستهدف ايضا فئات المزارعين والفلاحين والمستثمرين سواء كانوا افرادا او شركات وتكون مساهمة المصرف بنسبة 80 بالمئة من كلفة المشروع”.

وتابع، أن “المصرف عمد مـؤخـرا الــى تخفيض نسبة الـفـائـدة لهذه القروض بعد ان كانت قصيرة ولغاية عام واحد 8 بالمئة اضحت الان 5 بالمئة وصولا الى فائدة القروض الطويلة لفترة استرداد اكثر من 5 سنوات والتي كانت هي الاخرى 8 بالمئة وانخفضت الان لتصل الى 7 بالمئة”.

وتابع، أن “مــبــالــغ الــقــروض لــلــمــزارعــين والــفــلاحــين الــتــي يـمـنـحـهـا المـصـرف تـتـراوح بـين 50 الـى 150 مليون دينار، اذ تتطلب قيام المـزارع بتقديم عقد الارض الــزراعــيــة او سـنـد المـلـكـيـة ونــوع المشروع الراغب بانشائه سواء كانت هذه المشاريع موسمية او بيوتا بلاستيكية او انشاء بستان او مزارع دواجن او بحيرات وغـيـرهـا لايـطـلـب مـنـه جــدوى اقـتـصـاديـة وضــمــانــات مــحــددة اضــافــة الـــى كـفـالـة موظفين”.

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