(سومر نيوز) تنشر تفاصيل جديدة عن موازنة 2021

2021/02/08 | 08:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلن عضو تحالف سائرون، النائب سلام الشمري، تقليص الموازنة المالية لعام 2021 إلى 100 تريليون دينار....

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