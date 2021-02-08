خمسة منها في الناصرية.. نائب عن الفتح: سنحصل على 50 مقعدا بالبرلمان القادم

2021/02/08 | 08:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

رجح النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، حصول تحالفه على 50 الى 60 مقعدا في الانتخابات النيابية المقبلة والمقررة في تشرين الأول المقبل، متوقعا الحصول على خمسة مقاعد في محافظة ذي قار وحدها.

وقال العبودي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “كتل تحالف الفتح ستشارك في الانتخابات تحت اسم واحد وهو (الفتح)”، مبينا أن “التحالف سيحصل على الأقل التقادير وبحسب المعطيات من 50 الى 60 مقعدا”.

وأضاف، أن “تحالف الفتح سيشارك في الانتخابات النيابية بمحافظة ذي قار وسيحصل على خمسة مقاعد في المحافظة”.

وبشأن طموح التحالف لرئاسة الوزراء، أكد العبودي أن “تحالف الفتح يطمح لرئاسة الوزراء”، مبينا أن “التحالف سيكون مرشح التحالف لرئاسة الوزراء اذا رغب بذلك”.



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