واشنطن تدعو الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم ضد السعودية

2021/02/08 | 08:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى الخارجية الأميركية

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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دعت وزارة الخارجية الأميركية، جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) إلى وقف هجماتها فورا ضد السعودية والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأميركية مساء أمس الأحد، 7 شباط 2021، حيث أكدت ان "الولايات المتحدة منزعجة جدا من مواصلة الحوثيين لهجماتهم، وتدعوهم لوقف هجماتهم فورا ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيد من معاناة الشعب اليمني".

وأضاف البيان ان "واشنطن تدعو الحوثيين إلى الامتناع عن الأعمال، التي من شأنها زعزعة الاستقرار، وإظهار التزامهم في إطار جهود المبعوث الأممي مارتين غريفيث، لتحقيق السلام"، مؤكدة أن الوقت قد حان لإيجاد نهاية للصراع.

وكانت الخارجية الأميركية، قد أبلغت الكونغرس رسميا بنية وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، شطب اسم جماعة "أنصار الله" وقياداتها من لائحة الإرهاب، حيث تأتي هذه الخطوة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا غداة إعلان بايدن إنهاء الدعم الأميركي للعمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

ر.إ

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