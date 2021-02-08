2021/02/08 | 08:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مفوضية الانتخابات

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

258 مشاهدة

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، انها تراقب مصادر تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما اكدت ان نقل الناخبين يجري وفق الدائرة الواحدة.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 8 شباط 2021، ان "المفوضية تطبق القانون بخصوص تنظيم الحملات الانتخابية للاحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة ومراقبة مصادر تمويلها، التزاماً بتنفيذ قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 والذي تحوله المفوضية الى انظمة وتعليمات تخص هذا الموضوع".

واضافت، ان "المفوضية وضمن اجراءات التحديث لسجل الناخبين اكدت ان عمليات النقل يجب ان تكون ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة، الا ان البعض لا يعلم انه لربما هناك خط فاصل بين منطقتين، فيتصور ان هناك منعا في حال رفض طلبه بالنقل".

وأشارت إلى ان "منطقة الناخب قد تكون دائرة انتخابية والاخرى التي يريد الانتقال لها قد تكون دائرة انتخابية اخرى رغم انهما متجاورتان، وبالتالي فان انظمة وتعليمات المفوضية وفق القانون الجديد للانتخابات لا تسمح بان يكون هناك انتقال من دائرة الى اخرى او من محافظة الى اخرى، بينما يسمح بان يكون الانتقال داخل الدائرة الانتخابية الواحدة فقط".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تؤكد: نراقب مصادر تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب المشاركة بالانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تؤكد: نراقب مصادر تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب المشاركة بالانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).