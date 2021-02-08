اليابان تبيد نحو ربع مليون دجاجة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

2021/02/08 | 08:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت سلطات محافظة تشيبا شرق اليابان، اليوم الاثنين، أنها ستعدم حوالي 250 ألف دجاجة في مزرعة محلية تفشى فيها فيروس إنفلونزا الطيور، وفقا لما نقلته وكالة “كيودو”.ولمنع انتشار العدوى، حظرت سلطات تشيبا تصدير الدجاج والبيض خارج المنطقة المحيطة بمزرعة الدواجن.وكانت وكالة “كيودو” أفادت في 4 شباط/ فبراير الجاري بإعدام حوالي 170 ألف دجاجة في المحافظة بسبب اكتشاف بؤرة تفش للعدوى بها.وفي 19 كانون الثاني/ يناير، قال كاتسونوبو كاتو الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، إنه منذ نوفمبر 2020 تم اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في 36 مزرعة دواجن منتشرة في 15 محافظة في اليابان.يذكر أن السلطات المحلية […]

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