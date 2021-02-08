2021/02/08 | 08:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما دلالات شطب إدارة بايدن أنصار الله الحوثيين من قائمة الإرهاب؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما دلالات شطب إدارة بايدن أنصار الله الحوثيين من قائمة الإرهاب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).