2021/02/08 | 08:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 52 وفاة و910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7214، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 217086.وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 63 وفاة و1064 إصابة بالفيروس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل 52 وفاة و910 إصابات جديدة بكورونا في تونس عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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