ثلاث خطط للتعامل مع كردستان.. “البيت الشيعي” يتفق على “المحكمة الاتحادية” وحل البرلمان

2021/02/08 | 08:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف تيار الحكمة، عن اجتماعات عقدتها القيادات الشيعية خلال الأيام الماضية بخصوص التطورات السياسية في البلاد، مبينا أن القيادات اتفقت على قانون المحكمة الاتحادية وحل مجلس النواب تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

وقال عضو المكتب السياسي للتيار فادي الشمري في حوار تابعته /المعلومة/، إن “القيادات الشيعية عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية للبحث في بعض التطورات السياسية الطارئة”، مبينا أن “القيادات اتفقت على قانون الاتحادية، حيث سيطرح للتصويت بعد قانون الموازنة”.

وأضاف الشمري، أن “الامر الاخر المهم الذي اتفقت عليه القيادات الشيعية بشكل نسبي هو حل مجلس النواب” وذلك من اجل اجراء الانتخابات النيابية المبكرة التي يتطلب اقامتها حل البرلمان.

من جانب آخر، كشف الشمري عن “وجود ثلاث خطط (أ،ب،ج) للتعامل مع إقليم كردستان في ظل عدم التوصل الى حل بين بغداد واربيل ”، مشيرا إلى “وجود تدخلات أميركية في قضية الخلافات بين بغداد واربيل ”.



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