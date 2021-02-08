المفوضية: نراقب مصادر تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية

2021/02/08 | 08:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، مراقبة مصادر تـمـويـل الــحــمــلات الانـتـخـابـيـة لــلاحــزاب الــتــي ســتــشــارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما بيّنت أن نقل الناخبين يجري وفق الدائرة الواحدة.وقالت المــتــحــدثة بــاســم المـفـوضـيـة جـمـانـة الــغــلاي، في تصريح صحفي، إن “المـفـوضـيـة تطبق الـقـانـون بـخـصـوص تنظيم الحملات الانتخابية لـلاحـزاب الـتـي ستشارك فـي الانتخابات المقبلة ومراقبة مصادر تمويلها، التزاماً بتنفيذ قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 والذي تحوله المفوضية إلى أنظمة وتعليمات تخص هذا الموضوع”.وأضافت، أن “المفوضية وضمن إجراءات التحديث لسجل الناخبين أكدت أن عمليات النقل يجب أن تكون ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة، الا أن البعض لا يعلم انه لربما هناك خط […]

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