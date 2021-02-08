2021/02/08 | 09:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اتهم عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإدخال المحاصصة الى المؤسسات الأمنية لأول مرة منذ عام 2003، مشيرا إلى أن التراجع الامني احد المؤشرات السلبية على حكومة الكاظمي.

وقال السوداني في حوار تابعته /المعلومة/، إن “التغييرات الامنية الاخيرة دخلت في إطار المحاصصة، حيث ادخلت حكومة الكاظمي المحاصصة للمؤسسات الامنية لأول مرة منذ 2003”.

وأضاف، أن “الحكومة الحالية أخفقت باجراءاتها الأمنية”، لافتا إلى أن “التراجع الامني احد المؤشرات السلبية على حكومة الكاظمي”.

ولفت السوداني إلى أن “حكومة الكاظمي لم تقدم برنامج تنفيذي بخلاف كل الحكومات ولم تثبت تحقيقها نسب انجاز في برامجها”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: حكومة الكاظمي أدخلت المحاصصة للمؤسسات الامنية لأول مرة منذ 2003) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: حكومة الكاظمي أدخلت المحاصصة للمؤسسات الامنية لأول مرة منذ 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).