2021/02/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس بداية من الضروري التمييز بين الماركسية والأحزاب الشيوعية.



فالماركسية هي علوم ماركس وأنجلس في الاقتصاد السياسي والمادية التاريخية والمادية الديلكتيكية.



هي قوانين علمية جاءت بعد دراسات تحليلية للتاريخ البشري اقتصادياً وفلسفياً.وهذه العلوم تُدرس في مختلف جامعات العالم، بما فيها الجامعات الأمريكية.



ولم يتم دحضها علمياً إلى يومنا هذا.



ومن الناحية العلمية فيما يخص الاقتصاد لم يضع مار ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الماركسية والشيوعية ما بين النظرية والتطبيق - محيي الدين محروس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الماركسية والشيوعية ما بين النظرية والتطبيق - محيي الدين محروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).