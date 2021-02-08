رفقا بهذا الإنسان - محمود الرشيدي

2021/02/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الرشيدي الأحد 7 فبراير سنة2021إلى حدود الساعةالثانية بعد الزوال من يوم الأحد سنة واحد وعشرين وألفين ومند خمسة وسبعين عاما خلت من عمر إنسان لازال يسعى متأرجحا بين رغباته في نعيم الحياة وإراداته في إسعاد حريته فوق بساط حياته المتبقى ، وبين تعاليم تراثه ومعتقداته القريبة أو البعيدة في الزمان والمكان، والتي توصيه وتحفزه ترغيبا وترهيبا للإستعداد للرحيل أوالسفر الطويل للبعث والمحاسبة عن أفعاله وعقله وما مل ......





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