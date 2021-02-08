قراءة في خطاب التنحي لعبد الناصر - محمد حسين يونس

2021/02/08 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس بعد أربعة أيام من بدء القتال في سيناء ..



و التأكد من هزيمة القوات هناك ..



تحدث الرئيس جمال عبد الناصر يوم 9 يونيو..من خلال التلفزيون ..



في ما سمي بخطاب التنحي .لم أستمع لهذا الخطاب لانني كنت أسيرا لدى العدو الإسرائيلي و عندما عدت ..



كانوا يتحدثون عن ردودد فعله..



دون الإقتراب من ما جاء به بعد حوالي 54 سنة من إذاعته وددت لو أعرف ماذا قال عبد الناصر للشعب و جعله يخرج مطالبا إياه بعدم التنح ......





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