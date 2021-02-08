بايدن: من الصعب وصول أميركا لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

2021/02/08 | 09:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 في المئة على الأقل من السكان، للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.

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