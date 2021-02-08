2021/02/08 | 09:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد المعهد القضائي خمسة ايام كموعد للاعتراض على نتائج امتحان الكفاءة للمتقدمين للدورة 43 لسنة 2020 – 2021.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المعهد القضائي فتح باب الاعتراض على النتائج ولمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7-2-2021 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق 11-2-2021″، لافتا إلى أن “تقديم الاعتراضات سيكون في مقر المعهد القضائي”.

وأضاف المركز الاعلامي أن “يوم السبت الموافق 20/ 2/ 2021 الساعة التاسعة صباحا في مقر مجلس القضاء الاعلى سيكون موعدا (للامتحان الشفهي) للسيدات والسادة ممن اجتازوا اختبار المرحلة الاولى(الامتحان التحريري)”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد الاعتراض على نتائج امتحان الكفاءة للمعهد القضائي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد الاعتراض على نتائج امتحان الكفاءة للمعهد القضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).