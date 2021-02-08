الطائي: الحكومة والبرلمان تجاهلا الوجود الاميركي في العراق

2021/02/08 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين المحلل السياسي صباح الطائي، ان الحكومة والبرلمان تجاهلا الوجود الاميركي في العراق على الرغم من تصويت مجلس النواب على اخراج القوات الاجنبية بالكامل من البلاد.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الطبقة السياسية مازالت تتلاعب بمشاعر الشعب العراقي الغاضب من تصرفاتها وقراراتها التي لم تصب بمصلحته مطلقا”.

واضاف ان “قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق، كان مجرد حديث عابر لم يطبق على ارض الواقع اضافة الى ان الحكومة تجاهلت هكذا قرار مستغلة صمت البرلمان وعدم متابعته لقراراته”.

ولفت الى ان “استمرار التواجد الاجنبي وخاصة الاميركي سيبقي العراق بلد بلا سيادة، اضافة الى ان الارهاب لن ينتهي بسبب بقاء التواجد الاميركي الداعم للمجاميع الارهابية في تنفيذ عملياتها الاجرامية”.



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