التخطيط تتحدث عن ثلاثة حلول لـ ’إنقاذ’ المشاريع.. منها الفاو وقطار بغداد

2021/02/08 | 09:13 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

كشفت وزارة التخطيط، عن خطط لإنقاذ آلاف المشاريع المهددة بالتوقف بسبب قلة التخصيصات المالية في المو...

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