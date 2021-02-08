كادت تتسبب باختناقه... أميركي يبتلع سماعة آبل لاسلكية خلال نومه

2021/02/08 | 09:13 - المصدر: NRT عربية

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سماعة لا سلكية

فوتو: ارشيف

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كشف مواطن أميركي عن حادثة جرت معه خلال استخدامه لسماعات أبل اللاسلكية "أيربودز" للاستماع للموسيقى أثناء النوم.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز" فان "براد غوثيير" وهو رجل أميركي من ولاية ماساشوستس كان يستمع للموسيقى بسماعته الصغيرة خلال النوم، لكنه تفاجأ بوجود سماعة واحدة عندما استيقظ، واكتشف غوثيير لاحقا أنه ابتلع إحدى سماعتيه خلال النوم، من دون أن يشعر بذلك.

وأكد غوثيير في منشور على حسابه بـ "فيسبوك" أنه لم يلاحظ أي شيء في بادئ الأمر، وقضى ساعة وهو يزيل الثلوج من مدخل منزله، ولكنه عندما ذهب لشرب الماء، اكتشف أن المياه لا تنزل إلى معدته بشكل طبيعي، وكاد الأمر أن يسبب له الاختناق.

وهرع غوثيير بعدها للمستشفى، ليكتشف أن إحدى سماعتيه عالقة في المريء، وهي تمنع نزول الطعام أو الشراب إلى معدته، حيث قام الأطباء بعدها بعملية سريعة، لإخراج السماعة الصغيرة من داخل غوثيير، باستخدام الناظور الطبي.

وكتب غوثيير قائلا " كن حذرا عند استخدام السماعات اللاسلكية عندما تغفو، فأنت لا تعرف أبدا إلى أين ستؤول".

يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى المسجلة لابتلاع سماعات أبل، حيث سبق أن ابتلع شاب تايواني إحدى سماعتيه أثناء النوم، واكتشف لاحقا أنها في معدتها.

ر.إ

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