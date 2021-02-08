النزاهة تضبط كاتب عدل على خلفيَّة تأييد شهادات تسجيل معامل وهميَّة

2021/02/08 | 09:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبط كاتب عدل ومتَّهم آخر في محافظة النجف الأشرف، على خلفيَّة تأييد شهادات تسجيلٍ لسبعة معامل وهميَّة لتسلُّم الحبوب في المحافظة.وقالت الهيئة في بيان، ان “فريقا من مكتب تحقيق النجف الأشرف، ضبط كاتب عدل ومُتَّهم آخر، لقيامه بتأييد شهادات تسجيل سبعة معامل وهميَّةٍ على إحدى القطع لمصلحة عددٍ من الأشخاص؛ لغرض تسلُّم حصةٍ من الحبوب تصلُ إلى آلاف الأطنان من الشركة العامَّة لتجارة الحبوب – فرع النجف الأشرف”.وأضافت ان “الفريق الذي أجرى التحرّيات اللازمة بعد رصده معلوماتٍ عن تلك الخروقات وتنفيذه عمليَّة الضبط بحقّ المُتَّهمين، تمكَّن أيضاً من ضبط أصل […]

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