مقتل رجل واصابة اثنين بحريق ناجم عن حادث مروري شمال الحلة

2021/02/08 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/ نينا / قتل رجل واصيب اثنان آخران في حريق نجم عن حادث مروري على الطريق بين بغداد وبابل .وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني:" ان حادثا مروريا وقع في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين على الطريق السريع الرابط بين بابل وبغداد ، نجم عن تصادم سيارة نوع تاهو وشاحنة محملة بالوقود ، ما ادى الى اندلاع حريق في السيارتين ومقتل رجل واصابة اثنين ".واضاف :" ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق ،وان تحقيقا فتح بالحادث"./ انتهى

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